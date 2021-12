Mostra Corpo Iaô: jovens negras e negros celebram o mês da dança

No mês da dança, jovens negras e negros celebram a arte do movimento com a Mostra de Dança Corpo Iaô, de forma gratuita e online, nos dias 5 e 7 de abril, às 19h, no Canal do Instituto de Formação em Arte (IFÁ) no Youtube.

Responsável pelo IFÁ, entidade que deu apoio cultural na execução do curso, Robson Correia ressaltou que a troca de saberes à distância foi um divisor de águas nesse momento pandêmico.

"Entendemos que essas aulas on-line implantadas durante a pandemia vieram e irão permanecer, pois enxergamos a tecnologia como uma forte aliada no processo da construção e formação artística. Estamos ávidos para que todos sejam vacinados e possamos retomar o contato presencial, no entanto, sabemos que o compartilhamento de conhecimento à distância chega para somar", pontuou.

A mostra apresenta o resultado de um processo imersivo com cerca de 100 jovens que, de janeiro a março, participaram de aulas online do Projeto Corpo Iaô, um curso de dança afro

O projeto Corpo Iaô tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Populares e Identitárias (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal.

