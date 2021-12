Morro do Chapeu recebe apresentação e workshop do BTCA

O Balé Teatro Castro Alves (BTCA) leva para o Morro do Chapéu, no centro-norte baiano, a obra coreográfica 'Tamanho Único' e o workshop 'Compartilhamento de Treinamento'. Dando sequência à Circulação Bahia 2019, o espetáculo será exibido no Teatro Odilon Costa, neste sábado, 28, em duas sessões, às 16h e 19h.

Com ingressos gratuitos, distribuídos uma hora antes de cada sessão, a circulação do BTCA é o momento em que a companhia de dança baiana leva o repertório do grupo aos macroterritórios do estado.

Para participar do workshop, será necessário realizar uma inscrição prévia, com o prazo até quarta-feira, 25, das 8h às 17h, no Teatro Odilon Costa, nos dias 26 e 27 de setembr. Serão 30 vagas para o público em geral, acima dos 16 anos.

