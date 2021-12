Miguel Cabrera visita Salvador e destaca Escola Cubana

"A Escola Cubana de Ballet se distingue de outras escolas, a exemplo da russa, inglesa, italiana, francesa, só para citar as mais relevantes, por algumas características dos bailarinos, a exemplo da grande agilidade dos pés, a rapidez dos giros, o equilíbrio prolongado nas performances, além da dramaticidade e musicalidade inerentes aos latinos".

A afirmação é do historiador Miguel Cabrera, chefe do Centro de Documentação e Investigações Históricas de Havana e membro do Conselho Diretor do Ballet Nacional de Cuba. Pela primeira vez na Bahia, o historiador do Ballet participa desde terça-feira passada da sétima edição do Pas de Cuba, projeto de intercâmbio cultural entre Brasil e Cuba, no seguimento do balé. Nesta segunda-feira, 13, às 20 horas, no Teatro Castro Alves, acontece o encerramento do evento, com a reunião de profissionais e estudantes.

Noite de gala

A noite de gala terá a participação da Cia Colombiana de Ballet, que também utiliza o método clássico cubano. À frente da companhia está Luis Aguillar Sardiña, que, assim como outros mestres do Pas de Cuba, são originários do Ballet Nacional de Cuba, que alia apuro técnico, capacidade artística e originalidade (Os bailarinos, em Cuba, são mais expansivos e trabalham muito com allegros, batteries e giros).





Escola de prestígio

A Escola Cubana de Ballet é hoje reconhecidamente uma escola latinoamericana (de acordo com estudiosos, pode-se definir "escola", no sentido artístico, como determinada concepção técnica e estética de arte que se impõe e é seguida por vários artistas) .



"O balé é uma arte universal, mas adaptamos esta arte ao temperamento do povo cubano, ao nosso clima e gosto estético. Isto deu lugar a uma maneira diferente de expressão", depõe Cabrera, que destaca a metodologia criada pelos irmãos Fernando e Alberto Alonso e imortalizada pela bailarina de Cuba Alícia Alonso.

O historiador frisou que, diferente do Brasil, o ensino do balé em Cuba - aliás, como toda a educação - é gratuito e começa na infância. Crianças pobres têm oportunidade de ser bailarinos virtuosos.

