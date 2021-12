Mestre King ganha tripla homenagem no mês da Consciência Negra

Considerado o precursor da dança afro na Bahia, o coreógrafo e percussionista Mestre King, que misturou elementos de danças folclóricas e populares brasileiras com as dos orixás, ganha, neste mês da Consciência Negra, triplo reconhecimento.

Justa homenagem ao Mestre King, 74 anos ,53 de carreira, primeiro homem da América Latina a ingressar (1976), no curso de licenciatura em Dança pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

A iniciativa é da Fundação Cultural do Estado (Funceb). Amanhã, a partir das 15 horas, uma sala na sede da instituição, no Pelourinho, ganhará o nome do coreógrafo. Também haverá a abertura de uma exposição de fotografias e exibição de um documentário.

Merecimento

"Fico muito feliz com estas lembranças. E, para ser bem sincero, acho que mereço. É muito bom este tipo de atitude quando a pessoa ainda está viva. É um reconhecimento", afirma, sem modéstia e em tom bem-humorado, o coreógrafo Raimundo Bispo dos Santos.

A exposição Mestre King, abre amanhã e fica em cartaz até o dia 30 deste mês, na sede da Funceb. Reúne 29 fotos de Any Valette e Rafael Martins, além de fotos do acervo pessoal do Mestre.

Retrata a trajetória profissional de King, desde quando era aluno da Escola de Dança da UFBA até se tornar coreógrafo renomado com o grupo Gênesis, onde, entre outros espetáculos, criou a coreografia Opaxorô.

"A exposição traz para a contemporaneidade e principalmente para os pesquisadores, registros das criações de King e das suas aulas", afirma o arte-educador Jackson Espírito Santo, coordenador de Dança da Funceb.

Revolução

Já o documentário Raimundos: Mestre King e as Figuras Masculinas da Dança na Bahia, apresenta um pouco do legado deixado pelo mestre, que revolucionou a prática e o ensino da dança contemporânea na Bahia.

Dirigido pelo bailarino e coreógrafo Bruno de Jesus, com roteiro de Gabriel Ormuz Machado e produção de Inah Irenam, o documentário foi inspirado no espetáculo Raimundos, que Bruno estreou em 2014 para celebrar os 50 anos de carreira de King.

Problemas de saúde

King, que durante muito tempo atuou como coreógrafo, dançarino e percussionista, sendo responsável pela formação de uma geração de profissionais de dança na Bahia, a exemplo de Zebrinha, Armando Pequeno, Augusto Omolu, Nildinha eLuis Bokanha, mantém o alto astral apesar de alguns problemas de saúde.

Pioneiro

Na sua casa, no Alto do Acupe, ele conta que além de se submeter à diálise (cerca de cinco horas), sofre de problemas respiratórios. Também exibe sonda de uma cirurgia de peritonite (inflamação peritônio, o tecido que reveste a parede interna do abdômen) feita recentemente.

"Mas a vida é assim mesmo. Só sinto falta de comer as coisas que gosto e que comia até o ano passado como rabada com agrião, fato, mocotó e vaca atolada", diz, risonho.

"Doce ilusão"

Mestre King diz que também já não bebe mais. "Descia tudo, cachaça com limão e batidas como Adeus Meu-Pai, Doce ilusão, Amansa Corno e Chora na Rampa. Até o ano passado ainda tomava meu Whisky Royal Salute", destaca.

Ele conta que voltou a se unir à sua mulher Jacira, com quem foi casado há 23 anos e estava separado há 14. Natural de Santa Inês, King , adotado por um sírio e uma libanesa, começou sua vida profissional como aprendiz da etnomusicóloga e pesquisadora Emília Biancardi, onde aprendeu o maculelê.

Não demorou para a entrar na Escola de Dança da UFBA. "Quando alguns amigos insinuavam que eu era gay, eu dizia: vai encarar?", conta King, que era capoeirista.

>> Batismo de Sala King, exibição do documentário e abertura da exposição "Mestre King/ Amanhã, a partir das 15h/Funceb (Pelourinho)

