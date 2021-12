Mês das flores recebe remontagem da Sagração da Primavera

A remontagem do espetáculo a Sagração da Primavera, de Oscar Araiz, terá apresentações gratuitas nos dias 21 (sábado) e 22 (domingo), às 20 horas, no Teatro Castro Alves.

O balé Sagração da Primavera foi criado por Igor Stravinsky e coreografado por Vaslav Nijinsky e está completando cem anos em 2013. Já foi reproduzido diversas vezes e representa um clássico da dança.

O coreógrafo argentino Oscar Araiz volta a Salvador para remontagem 26 anos depois da sua primeira versão do balé junto com o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) e, desta vez, conta com a coordenação da bailarina Anna Drehmer. Será um encontro de um clássico já renomado com uma geração de vinte novos bailarinos da escola técnica de dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (FUNCEB), selecionados por audições.

A remontagem é uma iniciativa do BTCA Memória em parceria com a Escola de Dança da FUNCEB.

adblock ativo