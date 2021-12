Mês da dança tem programação intensa em Salvador

Se internacionalmente 29 de abril é o dia da dança, em Salvador essa linguagem artística tem um mês inteiro para "chamar de seu". Durante o mês, a maior parte dos teatros e grupos de dança intensifica a agenda de atividades, discussões e apresentações.

Nesta quarta-feira, 1, já é possível conferir a programação dos principais espaços culturais e grupos de dança da cidade.

Experiência e formação

De espetáculos à atividade de formação, quem é espectador ou profissional terá várias opções de eventos. No Solar Boa Vista, no Engenho Velho de Brotas, começou nesta quarta-feira, 1º, as oficinas Class Inritmo, que incluem bate-papo, aulas práticas e teóricas de danças urbanas e acontecem até julho.

A partir do dia 22 de abril também estreia o projeto de formação Solar Boadança, com aulas ministradas pelo bailarino Sylvan Barbo.

O Balé do Teatro Castro Alves (BTCA), que comemora 34 anos de existência, também preparou atividades. Uma delas é a apresentação no Domingo no TCA, que, neste mês, será assumido pela companhia no dia 12, às 11h, com o espetáculo "Agô Arêrê! Por Favor, não aperte o mamão", em cartaz desde 2014. A encenação homenageia Salvador, ao mostrar as contradições, belezas e conflitos da cidade.

Quem acha que lugar de assistir espetáculos de dança é somente teatro está enganado. Eventos em locais pouco comuns, como praças públicas, bibliotecas e até museu, constam na programação do mês.

No dia 29, a literatura e o cinema vão ceder lugar à dança na Biblioteca Pública dos Barris e no Cinema Walter da Silveira, no lançamento do Catálogo Dança Bahia, realizado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), que divulgará grupos baianos.

VIVADANÇA

Um mês de atividades, seis teatros, 34 grupos de dança envolvidos e atrações nacionais e internacionais. Essas são algumas das características do VIVADANÇA Festival Internacional, que chega a sua 9ª edição se consolidando como o maior evento de dança do Norte/Nordeste.

A abertura será 10 de abril com o programa "Uneven + Duo Balcão + Cantata", do Balé da Cidade de São Paulo, uma das companhias mais antigas do país, às 20h, no Teatro Castro Alves.

A programação do festival é diversa. Do balé clássico ao breakdance - passando por mesas redondas, atividade de música e dança no Jazz no MAM, no Museu de Arte Moderna da Bahia, na avenida Contorno, e até rodadas de negócios -, o evento promete atrair muitos gostos e interesses.

Segundo Cristina Castro, coreógrafa, criadora e responsável pela curadoria do VIVADANÇA, um dos objetivos do festival é levar à platéia vários estilos para que ela escolha o que mais se identifica, ampliando o público da dança.

"Criamos uma rede de aproximação entre artistas, produtores, curadores, secretarias e grupos de diferentes estilos. Nós queremos levar a dança para a rua, que é um movimento natural, principalmente por nossa história, e ampliar o público. Por isso essa diversidade tanto de lugares quanto de estilos das apresentações do festival", afirma Cristina.

Segundo ela, a programação completa será divulgada nessa quinta-feira, 2, no site oficial do evento.

Momento de reflexão

Datas comemorativas oficiais suscitam reflexões e, no caso da dança, não seria diferente. Para o Coordenador de dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Matias Santiago, esse é um mês que, além de celebrar e assistir a dança, também é um momento de reflexão.

"Muitos espetáculos acontecem neste mês, é um mês de celebração, mas o foco das ações devem ser a reflexão para o fortalecimento e desenvolvimento da dança", afirma.

Para Cristina Castro, a discussão sobre a distribuição deve ser colocada em relevo, antes mesmo da formação de plateia. "Temos talento, produtos, o que precisamos é discutir o mercado e o financiamento para sobreviver. Acompanho a dança em vários países como curadora e as pessoas falam do Brasil como um país com um enorme potencial para a dança. O que falta é a distribuição", completa.

Uma coisa é certa, quem tem interesse por essa linguagem artística, terá o que fazer todos os dias durante o mês. Seja discutir os paradigmas da dança, assistir apresentações de grupos ou participar de oficinas, o que não falta são eventos de qualidade para conferir em Salvador.

