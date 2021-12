Maria Meia Noite estreia segunda-feira no Teatro do Icba

A partir de pesquisas acadêmicas voltadas para a história da mulher na capoeira, a pesquisadora, professora e coreógrafa Amélia Conrado resolveu criar o espetáculo de dança "Maria Meia Noite", que estreia nesta segunda-feira, 19, no Teatro do Icba, às 20 horas

De acordo com Amélia, a montagem, que tem suas bases erigidas nas linguagens da capoeira de angola, perfomance art e danças populares, faz alusão no título a uma capoeirista do século 19, residente no Pará, cuja história se assemelha a das capoeiristas baianas.

"Elas eram conhecidas como mulheres de pá virada ou arruaceiras por infringirem a ordem vigente. A história destas mulheres, para a sociedade machista, era sempre atribuída à marginalidade", frisa a estudiosa do tema.

Ela acrescenta que o espetáculo, que traz, também, elementos de manifestações populares como o cavalo marinho, o lundu e as quadrilhas juninas, questiona o papel da mulher na sociedade contemporânea.

Simbolismo

"É um espetáculo rico em simbolismo, que possibilita várias leituras, várias interpretações", acrescenta. Já o professor doutor da Escola de Belas Artes (Ufba) Ricardo Biriba, que assina a direção com Amélia Conrado, informa que a montagem, que leva ao palco oito bailarinos, tem cinco coreografias.

A primeira, "A Mulher de Vermelho", aborda o sonho, o delírio de "Maria Meia Noite"; a segunda, "Pião", traz elementos da capoeira e do cavalo marinho; a terceira, Identidade, fala da construção identitária; a quarta, "Cabaça", entre outros simbolismo, traz as danças circulares.

Já a quinta, "Encruzilhada", que fecha a apresentação, de acordo com Biriba, "incorpora elementos performáticos, estados comportamentais alterados".

"Esta última coreografia faz alusão ao caos, à destruição e também ao imaginário do Exu e da Pomba Gira", complementa Amélia Conrado. No palco atuam os dançarinos Lucimar Cerqueira, Uriel Trindade, Roseli Paraguassú, Ana Talita Lima, Inah Irenan, Igor Costa Marcos Ferreira e Elivan Nascimento.

Vários espaços

O projeto, contemplado pelo Edital Setorial de Dança da Secult, segue para o Teatro Plataforma (30 e 31, às 20 horas), Teatro Martim Gonçalves (6 e 7 de junho às 20 horas, 8 de Junho às 19 horas) e Teatro Isba (3 e 4 de julho, às 20 horas).

O lançamento será no Icba apenas para convidados (profissionais de dança e representantes de instituições públicas). A cada noite de apresentação, 40 ingressos serão destinados para oito escolas, contribuindo para a formação de plateia.

