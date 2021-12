MAM oferece oficina de dança do ventre gratuita neste domingo

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-Ba) volta a abrir as portas neste domingo, 11, após suspender as atividades por conta da greve dos vigilantes, com uma oficina gratuita de dança do ventre. A atração, que será ministrada pela coreógrafa e professora de dança Beth Soares, acontece das 15h às16h30 e será realizada na Capela do MAM em parceria com o Ateliê Art Cult.

Durante as aulas, Beth Soares irá abordar aspectos como contexto cultural, histórico, técnicas e práticas da modalidade. “As oficinas estão planejadas para pessoas em todas as faixas etárias, entre homens e mulheres. A dança do ventre oferece muitos benefícios para quem a abraça. Serão oficinas muito dinâmicas e prazerosas, despertando um belíssimo momento para apreciação desta maravilhosa arte milenar”, afirma a bailarina.

Sobre a coreógrafa

Beth Soares é historiadora, coreógrafa, bailarina, professora de dança árabe, pesquisadora e professora de Yoga. Além disso, ela também produz espetáculos de dança e vem realizando anualmente eventos com a participação de diversos artistas e estudantes das artes.

