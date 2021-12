Lore Improta apresenta "Show da Lore" em Salvador

A dançarina Lorena Improta realiza um show na capital baiana neste sábado, 27. O "Show da Lore" está rodando o Brasil e Lore traz no repertório músicas da atualidade que estão fazendo sucesso.

O "Show da Lore" vai ser na boate Skull, no bairro do Itaigara. Os ingressos são vendidos a R$ 40 (antecipado) e R$ 50 (no dia).

Com muita dança, Lore Improta ainda garante que terá uma surpresa. A festa começa a partir das 16h. Para mais informações, entrar em contato com os números: (71) 3015-6661 ou (71) 99631-4977 .

adblock ativo