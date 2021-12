Lia Robatto é a convidada do Conversas Plugadas

A coreógrafa paulista Lia Robatto é a próxima convidada do projeto Conversas Plugadas, que vai acontecer na terça-feira, 4, às 20h, na sala do Coro do TCA. Fundadora da Escola de Dança da Fundação Cultural da Bahia, Lia vai falar sobre a remontagem de "Sertania", espetáculo de dança montado inicialmente em 1983 pelo Balé Teatro Castro Alves (BTCA), e que ganha nova roupagem através dos alunos da Escola de Dança. A entrada no Conversas Plugadas é gratuita.

