Jornada de Dança da Bahia traz 14 espetáculos a Salvador

Entre os dias 10 e 15 de novembro, Salvador recebe a nona edição da Jornada de Dança da Bahia. Com o tema "Todo artista é um revolucionário", o evento contará com 14 espetáculos - 12 deles com entrada franca - de artistas locais e também do Rio de Janeiro e Goiânia, no Brasil, e dos Estados Unidos.

Grandes nomes do campo já estão confirmados no projeto, como os norte-americanos Clyde Morgan, especialista em danças africanas, e Lori Belilove, dançarina e diretora artística da Isadora Duncan Dance Foundation. Outra presença ilustre é de uma dama da dança brasileira, Angel Vianna, uma das pioneiras da dança contemporânea no país.

A IX Jornada de Dança da Bahia tem patrocínio da Termonorte, com realização do Ministério da Cultura (MinC). Os espetáculos serão apresentados no Teatro Gregório de Mattos, Goethe-Institut Salvador-Bahia, Largo dos Aflitos, Praça Dois de Julho, Palacete das Artes, Espaço Xisto Bahia e no Teatro Castro Alves. A programação pode ser conferida no site do projeto.

adblock ativo