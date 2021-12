Jornada de Dança da Bahia traz 14 espetáculos a Salvador

Salvador sedia a partir deste domingo, 30, a 6ª Jornada de Dança da Bahia, que receberá 14 espetáculos de artistas locais e também do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiânia, Estados Unidos e França.

Com o tema "Nossa única satisfação na vida é encontrar a ventilação e a intenção para nossas aspirações e encarná-las em expressão", o evento é inspirado em Isabela Duncan, criadora de uma filosofia que alterou o caráter do balé tradicional e devolveu à dança sua posição como fenômeno artístico.

A programação segue até 7 de dezembro, com ações gratuitas ou a preços populares, e conta com oficinas e workshops, além do 2º Fórum de Educadores de Dança. Os espetáculos serão apresentados no Espaço Xisto Bahia e no Teatro Castro Alves.

Espetáculo "Raimundos" será apresentado na quarta-feira, 3 (Foto: Tiago Lima | Divulgação)

Uma das ações mais esperadas da Jornada é a artista norte-americana Lori Belilove, considerada a mais autêntica intérprete do estilo de Isabela Duncan. Ela se apresenta no dia 6 de dezembro, no Espaço Xisto Bahia, como convidada do espetáculo "Para sempre Isadora".

No mesmo local, Lori vai ministrar um workshop sobre a técnica de Isadora Duncan e oficinas de dança para crianças e jovens.

Há ainda espaço para homensagens a grandes nomes da arte mundial, como o poeta Paulo Leminski, a cantora Elis Regina, a artista Frida Kahlo, o músico Walter Smetak, a arquiteta Linia Bo Bardi e os coreógrafos Mestre King e Augusto Omolú.

Clique para ampliar a imagem e veja a programação do evento

