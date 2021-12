'Jornada de Dança da Bahia' agita cena contemporânea nacional

Considerada a mãe da dança moderna, a bailarina estadounidense Isadora Duncan deixou um legado de liberdade para as gerações de artistas que seguiram seus passos após a morte precoce, em setembro de 1927, aos 50 anos. Sua filosofia e o ideal de uma dança livre, que rompeu com as técnicas do ballet clássico e expandiu suas possibilidades, orientou o ensino da arte em escolas de todo o mundo. Este legado é a principal fonte de inspiração do projeto Jornada de Dança da Bahia, cuja nona edição acontece de 10 a 15 deste mês, e apresenta ao público 14 espetáculos.

Esse ano, o projeto tem por tema a frase "todo artista é um revolucionário", afirmação feita por Duncan em 1922, quando voltou aos EUA para uma turnê após morar uma temporada na Rússia (que se tornava, na época, parte da União Soviética).

Impedida de desembarcar do navio, Duncan foi indagada pelas autoridades se carregava entre seus pertences alguma propaganda da revolução. À questão, a artista respondeu: "Não venho fazer propaganda da revolução, eu sou a revolução. Todo artista é um revolucionário".

Para a dançarina Fátima Suarez, diretora da Escola Contemporânea de Dança e organizadora da Jornada, essa potência revolucionária tem a ver com a persistência. "É o papel do artista que não desiste, que insiste em fazer a sua arte, em contar sua verdade. Foi um papel que Isadora deixou para a humanidade, o qual desejamos dar continuidade", diz.

Ela conta que os principais objetivos do projeto são contribuir para a educação em dança no estado e estimular a formação de plateia para a apreciação dessa arte. "Construímos a Jornada sobre esses ideais. Desejamos espalhar a mensagem de uma dança que acredita mais na alma e que fale sobre o ser humano, que pretende ser acessível às pessoas, que esteja preocupada com sua educação", afirma.

Dentre as atividades do evento está o Fórum de Educadores de Dança, que realiza um intercâmbio de conhecimentos entre profissionais renomados em diversos estilos dançados no Brasil e no mundo. Dentre eles, os americanos Lori Belilove e Clyde Morgan, que também realizam residências artísticas com dois grupos de dança (cujas coreografias produzidas ficarão em cartaz na cidade após o projeto).

Também estará presente a coreógrafa brasileira Angel Vianna, que integra o elenco do espetáculo Ferida Sábia. A performance é a primeira a ser apresentada pela Jornada nesta sexta, 10, às 19h, no Teatro Gregório de Mattos, com entrada gratuita.

Programação

Com uma oferta diversificada de espetáculos, a Jornada de Dança acontece em diversos espaços culturais da cidade, desde a Praça Dois de Julho no Campo Grande à sala principal do Teatro Castro Alves.

Estarão em cartaz espetáculos como A Sagração da Primavera, releitura da Jorge Silva Cia. de Dança (BA) à obra composta por Stravinsky nos anos 1910 e Lub Dub, mais recente trabalho do Balé Teatro Castro Alves, criação do sul-coreano Jae Duk Kim. "Os espetáculos escolhidos carregam o ideal do artista que rompe barreiras e acessa o público de forma transformadora", afirma Fátima.

A grade completa de atrações e oficinas pode ser acessada no site da Jornada da Dança. O evento também dedica uma frente de atuação às crianças, com o objetivo de aproximar os pequenos à linguagem da dança. As performances são gratuitas, exceto as que acontecem no TCA.

*sob supervisão da editora Márcia Moreira

