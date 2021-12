Inscrições para cursos de dança da Funceb estão abertas

As inscrições nos cursos de dança dos Núcleos de Extensão da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) estão abertas a partir desta terça-feira, 3, até a sexta-feira, 6, das 9h às 12h e das 14h às 16h.

As aulas que acontecem em Lauro de Freitas, Nordeste de Amaralina e Engenho Velho de Brotas são destinadas a crianças, jovens e adultos.

As inscrições são presenciais e é necessário RG do estudante e do responsável, comprovante de residência, 1 foto 3x4 e comprovante de matrícula na rede regular de ensino. Além disso, para os interessados em fazer aulas de Pilates, é necessário apresentar atestado médico.

Para este semestre, serão ofertadas 250 vagas distribuídas nas modalidades: Dança Contemporânea, Danças Urbanas, Capoeira Angola, Ballet Clássico, Pilates, Body Heat/Dança Afro-Brasileira, Ballet e DPR e Produção.

adblock ativo