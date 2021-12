Grupos de dança realizam apresentação gratuita no Pelourinho

Doze grupos do Centro de Formação em Artes da Fundação Cultural do Estado (Funceb) realizam apresentações de dança neste sábado, 10, na Mostra Artística dos Grupos Residentes 2018. O evento é gratuito e acontece na praça da Cruz Caída, no Pelourinho, das 15h às 17h.

No total, serão 50 pessoas que irão apresentar trabalhos desenvolvidos durante sete meses nos espaços físicos da instituição. Os grupos selecionados para as apresentações são: Tambores de Aruanda, Cia de Dança Tradições, Coletivo Subaé, Grupo Cultural Quimtaci, In Contro Cia de Dança, Laterita Cia de Dança, Noix, Têmpora Cia de Dança, Grio Tlab Salvador, Cia de Dança Inaomilé, Insight, Lekan Dance e Nagote Negaça.

Residência

Os grupos residentes fazem parte da programação do Centro de Formação em Artes (CFA) da Funceb aos sábados, nos períodos da manhã e tarde, com duração de três horas.

A cada ano, a Funceb lança editais de convocação para seleção de novos grupos da capital, região metropolitana e recôncavo baiano. Durante o período de residência, os grupos realizam ensaios, aulas abertas e oficinas gratuitas para a comunidade.

A iniciativa tem como finalidade oferecer à comunidade das artes cênicas, dança, circo e áreas afins, um ambiente adequado, dentro das reais condições da instituição, para a criação de seus trabalhos, além de fortalecer e democratizar o acesso ao CFA.

Apresentações irão ocorrer das 5h às 17h

