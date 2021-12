Grupos de dança disputam 'Batalha do Pagode Baiano' no Gregório de Mattos

Acontecerá, neste final de semana, as duas etapas da Batalha do Pagode Baiano. A competição, que faz parte da "EPA! Encontro Nacional de Artes", será entre grupos de dança para escolher a melhor coreografia. O evento acontecerá no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves, no Centro Histórico de Salvador.

Neste sábado, 13, a partir das 18h, será a eliminatória. Já no domingo, 14, às 16h, ocorrerá a final da batalha. Para animar, haverá show de encerramento com Mr. Armengue, Vanessa Borges e Patrícia Gomes, ex-Timbalada. Terá ainda a discotecagem do DJ Mauro Telefunksoul.

O EPA é um projeto voltado à valorização e à difusão de manifestações da arte negra e da periferia. Para isso, reúne linguagens artísticas como dança, audiovisual, exposições, debates, música e performances.

Bruno de Jesus, um dos idealizadores e diretor artístico do evento, afirma que "o EPA! se apresenta como um importante instrumento para valorização de manifestações populares, impulsionando a formação de um mercado local e fomentando a inserção de artistas da cidade nos circuitos culturais tecendo rede com outros estados brasileiros".

adblock ativo