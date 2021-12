Grupo de Dança Contemporânea da UFBA se apresenta no Vila Velha

O Grupo de Dança Contemporânea (GDC) da UFBA vai realizar duas apresentações no mês de janeiro, que acontecem na próxima terça-feira, 30 e na quarta, 31, às 20h. O projeto de extensão vai apresentar o espetáculo "Com o que sonhamos?" no Teatro Vila Velha, em Salvador.

Os ingressos funcionam no modelo 'pague quanto quiser', e a apresentação conta com a direção de Daniela Guimarães. O espetáculo busca levantar questões existenciais e convida o espectador para um mundo de experiências descontínuas de distintas lógicas.

