Grupo Corpo apresenta duas coreografias no Teatro Castro Alves

O Grupo Corpo apresenta neste fim de semana, no Teatro Castro Alves, as coreografias ‘21’ e ‘Gira’, criadas em um intervalo de 25 anos, que compõem o programa da temporada nacional de 2018. As apresentações acontecem no sábado, 22, às 21h, e no domingo, 23, às 20h. Os ingressos variam de R$ 60 a R$ 100 e estão à venda na bilheteria do teatro, nos SACs dos shoppings Barra e Bela Vista e no site Ingresso Rápido. ingressorapido.com.br

O programa abre com a volta à cena de 21, marco da grande virada do Grupo Corpo na consolidação não apenas de sua gramática coreográfica, mas de seu método de criação: foi a partir daí que as trilhas sonoras passaram a ser encomendadas e a servir de base para a construção dos espetáculos.

Já a coreografia Gira é a primeira peça criada depois das celebrações dos 40 anos da companhia. “O trabalho é completamente diferente e veio num momento especial, falando do povo brasileiro. Somos uma grande mistura, como a umbanda, que faz um amálgama da África, do catolicismo, do kardecismo. Mas Gira sinaliza realmente uma mudança? Só o tempo dirá”, diz o coreógrafo Rodrigo Pederneiras.

