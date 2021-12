Grafismos mistura projeção de imagens e performances

"Grafismos não é absolutamente um espetáculo". Assim, Paulo Caldas, coreógrafo da companhia carioca Staccato, define a instalação videográfica que fica em cartaz desta quarta-feira, 5, a domingo na Caixa Cultural Salvador.

A condição expositiva da obra criada em 2010 acompanha o direcionamento da companhia, que completa 20 anos em 2013, e vai das experimentações da dança em direção à videodança.

Em Grafismos, o movimento não se faz presente apenas por meio dos dançarinos da companhia, mas também através de imagens projetadas e (por que não?) dos espectadores.

O público é livre para acompanhar as inserções performáticas dos dançarinos nos horários determinados (ver serviço ao lado) no local da sala e do modo como quiser (em pé, sentado ou deitado).

"Não foi concebido para o espaço cênico convencional, não foi pensado para um palco italiano, mas sim como uma estância, um lugar de estar, no sentido de que é um espaço instalativo que pode ser ocupado por horas ao longo do dia. O espectador é fruidor desse espaço".

Para além da exibição pontual dos dançarinos de um universo coreográfico que mistura dança contemporânea, balé clássico e dança de rua, a instalação videográfica é formada por três grandes telas que apresentam fragmentos de um espetáculo de 2004 e sete obras de videodança feitas pela companhia desde 2007.

"Funciona quase como uma mostra paralela da produção de videodança da Staccato nos últimos anos. Por isso é fácil pensar a convivência desses elementos nesse todo", diz Paulo Caldas, idealizador do Dança em Foco - Festival Internacional de Vídeo & Dança.

Inserções performáticas - A bailarina Natasha Mesquita, na Staccato há dez anos, destaca a pesquisa em relação à restrição espacial como essencial no trabalho da companhia.

"Em Grafismos, lidamos com partituras de movimento que vão de um quadrado de 1 m x 1 m que se desdobra para 4 m x 4 m e, às vezes, diminui para 40 cm x 40 cm. A gente chega a pesquisar como duas pessoas dividem um único ponto", afirma.

As performances dos dançarinos, que acontecem dentro da videoinstalação, são formadas por um solo e três duos com duração entre 12 e 14 minutos (cada). Dois duos são simultâneos e mostram o diálogo de dançarinos de rua, de um lado, e bailarinos com sapatilhas de ponta, de outro, sob a trilha sonora desenvolvida pelo norte-americano Chris Lancaster.

"As restrições de composição dão uma oportunidade para o desenvolvimento de uma pesquisa que desvia o bailarino daquilo que ele está habituado a fazer. Quando eu digo para um bailarino de dança de rua 'agora você está com uma das mãos dadas a outro', com isso necessariamente ele vai ter que produzir um outro modo de mover", diz Caldas.

O interesse e a aproximação dele em relação à linguagem cinematográfica dão mais importância ainda a aspectos como trilha sonora e cenografia nos trabalhos da Staccato.



"Desde muito cedo tentei levar para a cena elementos de linguagem cinematográfica. A videodança chegou mais tarde como plataforma de criação na companhia. Estou convencido de que editar também é coreografar".

