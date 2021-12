Funceb realiza aulão beneficente de Jazz Dance

A Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) vai promover neste sábado, 10, um aulão beneficente de Jazz Dance. O evento ocorrerá às 13h, na sede da instituição, no Pelourinho.

Para participar, os interessados devem levar 1kg de alimento não perecível, para a doação à Casa de Apoio e Assistência do Portador do Vírus HIV Aids (CAASAH).

A profissional responsável por ministrar as aulas é Luciene Munekata, graduada e licenciada em Dança pela Universidade Federal da Bahia e professora dos Cursos Livres da Funceb. No aulão, haverá a mistura do jazz com outros ritmos, como dança moderna e street jazz.

