Funceb oferece 50 vagas para Curso Profissional de Dança

Estão abertas as inscrições para concorrer a uma das 50 vagas do Curso Profissional de Dança oferecidas pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). Os interessados têm até o dia 2 de dezembro para acessar o site do órgão e preencher o formulário. As aulas começam dia 4 de fevereiro e a duração do curso é de dois anos e meio.

A oportunidade é preferencialmente para maiores de 18 anos que acabaram de concluir o Ensino Médio. Porém, alunos que estejam no ensino superior, também podem se inscrever e concorrer às cotas exclusivas da modalidade.

É recomendado que o candidato possua algum tipo de experiência com dança, pois, eles serão avaliados por meio de fatores teóricos e técnicos como Apreciação Estética, Habilidades Criativas (processo de criação e dança contemporânea), Habilidades Técnicas (balé clássico, dança afro-brasileira, dança moderna e dança popular brasileira).

O resultado do processo seletivo está previsto para o dia 21 de dezembro e as matrículas acontecem de 28 a 31 de janeiro. No início, será cobrada uma taxa de R$20. Dentre os ofícios que podem ser seguidos estão os de oficineiros (ministrando oficinas de dança), multiplicadores, assistentes de coreografia e dançarinos.

