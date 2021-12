Funceb lança edital para selecionar 17 projetos de dança

Propostas de apresentação de espetáculos, intervenções urbanas de dança e dança de rua podem ser inscritas para a 16ª edição do Quarta que Dança 2014, até 23 de abril. Nesta edição serão selecionados 17 trabalhos de temática livre. O texto do edital pode ser consultado no site da Funceb.

O projeto é promovido pela Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), entidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA), e visa à difusão da dança em suas diversas vertentes e ao estímulo à produção coreográfica na Bahia.

Os selecionados vão compor uma programação totalmente gratuita a ser realizada às quartas-feiras, nos meses de setembro e outubro, em Salvador e cidades do interior da Bahia. Serão contempladas dez propostas de espetáculos de dança, quatro de intervenções urbanas e três de dança de rua.

Cada um deles fará duas apresentações, recebendo um cachê total de R$ 7 mil, para os espetáculos, e de R$ 5 mil, para intervenções urbanas e danças de rua - valores que sofrem devidamente as tributações previstas em lei.

Os trabalhos de palco provenientes de Salvador poderão ser escalados para o Espaço Xisto Bahia, Centro Cultural Plataforma, Cine-Teatro Solar Boa Vista, Espaço Cultural Alagados ou Cine-Teatro Lauro de Freitas.

Já os oriundos de outras cidades baianas farão uma apresentação em um destes centros localizados na capital e a outra, em um município do seu macroterritório de origem.

Já os trabalhos de rua deverão acontecer ao ar livre, em espaços públicos como praças, ruas, parques e praias, durante o dia. O deslocamento entre municípios, hospedagem e alimentação em caso de viagem são também custeados pela Funceb.

Podem participar pessoas físicas, maiores de 18 anos, brasileiros natos ou naturalizados, além de estrangeiros com situação de permanência legalizada, ou pessoas jurídicas do campo artístico-cultural, domiciliadas ou estabelecidas na Bahia. As inscrições são efetivadas tanto presencialmente, na sede da Funceb, em Salvador/BA, de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, quanto por via postal, através do serviço Sedex com Aviso de Recebimento, com entrega dos documentos exigidos na minuta do edital.

adblock ativo