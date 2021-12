Funceb abre inscrição para cursos livres de dança

A Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) abriu matrículas para 24 cursos livres de dança voltados para adultos.

Os interessados devem se dirigir à sede da unidade, no Pelourinho, a partir desta quarta-feira, 12, das 17h30 às 20h30. O valor da inscrição varia de acordo com a modalidade. As senhas de atendimento começam a ser distribuídas às 17h.

Serão oferecidos cursos de Ballet Clássico, Dança Moderna, Dança Contemporânea e Pós-Moderna; cursos com foco nas matrizes populares e africanas, como Dança Afro, Danças Populares e Capoeira; danças sociais, com turmas de Dança de Salão, Dança do Ventre, Sapateado e Street Jazz; além de turmas de Pilates e Alongamento.

