Funceb abre inscrição para cursos de verão na área de dança

A Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Funceb, inscreve a partir desta segunda-feira, 6, para os cursos de férias do verão 2014. Os interessados podem efetuar as inscrições na sede da Escola, localizada no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador. As taxas de matrícula variam de acordo com a carga horária de cada curso e podem ser consultadas na secretaria da instituição. A inscrição vai até quando houver vagas no horário das 9h às 17h.

De acordo com a Funceb, são oferecidas diversas modalidades de dança, em aulas que acontecem durante todo o mês, nos turnos matutino e vespertino, com duração e horários diversos, atendendo a vários interesses da área da dança.

Ainda segundo a Instituição, a equipe de profissionais é formada por artistas e educadores reconhecidos. Os cursos de férias atendem tanto aqueles que querem ser iniciados em dança como profissionais que desejam aprimoramento de conhecimentos. Esta ação resulta de uma parceria entre a Escola de Dança e iniciativas de grupos residentes e profissionais da dança.

Serviço:

Cursos de Férias 2014 - Escola de Dança FUNCEB

Inscrições: A partir de 6 de janeiro de 2014, das 9 às 17 horas

Aulas: A partir de 6 de janeiro de 2014, em dias e horários variados

Taxas de matrícula: sob consulta para cada modalidade

Endereço: Rua da Oração, nº 1, Terreiro de Jesus - Pelourinho

Telefone: (71) 3116-6644

