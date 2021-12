FitDance promove aulão gratuito em aeroporto

A empresa de dança FitDance promoverá um aulão de dança gratuito no dia 23 de Fevereiro, sábado, véspera do carnaval, no terminal de desembarque do Aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O evento é destinado a todos os passageiros de voos nacionais e estrangeiros, além de moradores da cidade.

Promovido em parceria com a empresa de mídia Out of Home Eletromidia, a 'festa' contará com a participação do CEO da FitDance, Fabio Duarte, membros da Equipe Show, instrutores licenciados e alunos do programa de dança no Estado do Rio de Janeiro.

“A ideia é oferecer uma experiência única aos participantes. Estamos montando uma playlist com os hits que prometem bombar no carnaval deste ano. Vamos do funk carioca, passando pelo axé e pagodes baianos, até o sertanejo. São músicas que vão fazer todo mundo meter muita dança”, adianta Fabio.

Ganhando destaque nos últimos anos, a companhia de dança já é presença garantida nos carnavais de São Paulo, Cuiabá e Salvador.

Durante o evento no Rio, a tarifa do estacionamento E5, localizado próximo ao terminal 2, do aeroporto terá valor único de R$ 5 para aqueles que participarem da ação.

