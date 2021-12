Festival de dança acontece no Teatro Casa do Comércio em agosto

O Festival Nacional de Dança Ballace Kids acontece em Salvador, no Teatro Casa do Comércio, no dia 4 de agosto, com duas sessões às 10h e 15h. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A venda acontece na bilheteria do teatro e pode ser comprado no dia do evento, estando sujeito a lotação.

O concurso reúne bailarinos entre 4 e 13 anos, e tem como objetivo estimular o crescimento de jovens estudantes através da arte. O festival trará ritmos como Jazz, Estilo Livre, Danças Folclóricas e Populares, Danças Urbanas e Contemporâneo.

Turma com transtorno do espectro autista

A primeira turma de balé do Brasil formada por alunas com transtorno do espectro autista, de Feira de Santana, estará no concurso para se apresentarem. O Ballet Azul é uma das iniciativas da Prefeitura de Feira de Santana em prol das crianças diagnosticadas com autismo na cidade.

