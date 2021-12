Festival celebra 10 anos do Vivadança

Um movimento de mão, um levantar de ombros. Corpos que, em ritmos lentos ou frenéticos, evocam o transcendental e despertam reflexões. No mês em que a dança é celebrada enquanto linguagem, alguns eventos já são esperados no calendário das artes.

Em Salvador, e com fama no circuito internacional, o Festival Vivadança representa a expressão, com programação de hoje até 1ª de maio, celebrando seus dez anos em espaços culturais como o Teatro Vila Velha e o Goethe-Institut.

A abertura, nesta noite, às 19 horas, fica com o espetáculo Looping: Bahia Overdub, no Teatro Vila Velha. Ao longo da grade, mais de 500 artistas locais, nacionais e internacionais se apresentam nos palcos. Os ingressos custam em média R$ 20 (inteira), mas há opções gratuitas.

"A gente colocou a Bahia na rota e calendário dos festivais", afirma Cristina Castro, diretora-geral do Vivadança e idealizadora do festival. "É olhar para trás e ver que uma ideia deu certo".

O projeto começou de maneira despretensiosa. Em 2004, ao receber um prêmio na França pelo seu trabalho com a arte, a diretora foi convidada a trazer para o Brasil o conceito de um dia dedicado à dança. Com projetos próprios, realizava em abril espetáculos voltados à linguagem.

Aos poucos, convidando artistas para participar das apresentações, foi-se criando uma rede e tradição. Lentamente, o Vivadança tomou forma. "É uma linguagem que não tem muita visibilidade enquanto programação", explica.

A dificuldade em falar de dança e atrair público para os espetáculos é rebatida com uma grade diversa. Pelo festival, já passaram ao longo desses dez anos artistas de muitos estados do Brasil, além de espetáculos da Austrália, Israel e da Europa. E, no último ano, isso rendeu um público de mais de 10 mil pessoas.

"É um trabalho de formação de rede. Acho primeiro que temos que ter um bom produto, e a gente tem", comenta Cristina. Agora, a meta é internacionalizar mais o evento, estabelecendo intercâmbio com países da América do Sul.

Colaboração e destaques

O Vivadança tem nessa edição apoio da Oi, do Boticário, dos governos Estadual e Federal e da Caixa. Ainda assim, tem o apoio de artistas e grupos culturais. O investimento básico foi de R$ 375 mil, enquanto em anos anteriores o festival contou com R$ 1,5 milhão.

"Esse ano a gente teve que trabalhar muito em colaboração", revela Cristina Castro, que reduziu os custos para manter o Vivadança apesar da crise. "Tive que diminuir alguns dias no festival, a equipe".

Mesmo com a programação enxuta, o projeto apresenta destaques. Na sexta-feira, promove a Roda de Negócios, às 14 horas, no Icba, em que artistas podem discutir projetos com curadores e diretores.

Além disso, espetáculos como o baiano A Flor da Pele e o australiano SDS1, o festival reserva um espaço para homenagear o centenário da polonesa Yanka Rudzka, fundadora da Escola de Dança da Ufba.

"Sinto-me privilegiada de fazer parte do festival", diz Joanna Lesnierowska, curadora e diretora polonesa, que participa de homenagem à obra de Yanka, cuja história não é muito conhecida no seu país natal. "Ela deixou a Polônia fugindo dos nazistas. Nós não sabemos nada sobre Yanka Rudzka", explica Joanna.

"O Brasil virou um foco", comenta o coereógrafo Rodrigo Alves, brasileiro radicado em Berlim, sobre o nome do projeto no exterior. "As pessoas têm muita vontade de vir, mostrar seus trabalhos e aprender também. Fala-se muito no Vivadança", ressalta.

Com seu destaque, o evento intenta mostrar a dança como processo democrático. "O próprio Festival, por si só, já diz: nós queremos democracia. É por isso que a gente acolhe todos os estilos de dança. Acredito na diversidade, na livre expressão. Acho que é uma conquista do ser humano. No meu festival, vou defender isso enquanto ele existir", afirma a diretora-geral Cristina Castro.

Programação completa no site www.festivalvivadanca.com.br

