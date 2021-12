Espetáculos de dança são cancelados por falta de gerador no Xisto

Dois espetáculos da "Mostra Memória em Processo", que seriam realizados no Espaço Xisto Bahia, nos Bariis, foram cancelados. De acordo com o Balé Jovem de Salvador, o fim do contrato com uma empresa para aluguel de gerador de energia impossibilitou a realização dos eventos, que aconteceriam nos dias 1º e 2 de maio.

O gerador é necessário para garantir o funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado alugados para o teatro, já que o sistema de ar refrigerado da Biblioteca dos Barris, onde o Espaço Xisto é localizado, está com defeito.

O cancelamento dos espetáculos foi criticado no perfil oficial do Balé Jovem da Bahia no Facebook. A Secretaria de Cultura do Estado (Secult), responsável pela administração do teatro, foi procurada pela reportagem do Portal ATARDE, mas disse, por meio da assessoria de imprensa, que não se pronunciaria sobre a situação.

