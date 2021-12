Espetáculo 'Tirania das Cores' entra em cartaz com apresentações gratuitas

Depois de uma temporada em 2017 no interior da Bahia, o espetáculo de dança 'Tirania das Cores' volta a se apresentar gratuitamente em maio.

A montagem, que é fruto de uma residência artística, terá duas apresentações na cidade de Feira de Santana, nos dias 2, às 20h, e 3, às 17h, no Teatro CDL. Ja em Salvador, o espetáculo acontece no Cine Teatro Solar Boa Vista, dia 5 de maio, com duas sessões, uma às 15h e outra às 17h.

Tirania das Cores é uma viagem cromática dançada, na qual se põe em evidência a influência que as cores têm em nossas vidas. Cores que muitas vezes serviram para unir, mas que em muitas outras foram usadas para dividir e semear o ódio. A mostra aborda questões subjetivas, sociais e contemporâneas presentes no universo dos intérpretes criadores.

A coreografia é executada por cinco dançarinos que expressam as suas construções poéticas a partir das memórias que possuem sobre as "suas" cores. Na cena, as movimentações são dinamizadas pela mediação tecnológica, em tempo real, através da técnica de video mapping (mapeamentode vídeo) construindo diversos ambientes e paisagens.

O espetáculo já foi apresentado em importantes eventos de dança a exemplo do Projeto de Residências do Viladança (2015) e na Feira de Artes Cênicas dFeria, em San Sebastian na Espanha (2016).

A entrada está sujeita a lotação do espaço.

