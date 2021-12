Espetáculo 'Tamanho Único' retoma apresentação até domingo no TCA

O espetáculo de dança “Tamanho Único” retoma apresentação, neste sábado e domingo, 23 e 24, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Estreada em julho de 2018, a obra é um conjunto de solos com temas livres interpretados por integrantes da companhia Balé Teatro Castro Alves (BTCA).

O conceito da obra coreográfica, desenvolvido junto ao Núcleo de Pesquisa e Assessoria Artística do BTCA e com alguns dos bailarinos, fundamenta-se na possibilidade de se construir, a partir da relação com a plateia, um espetáculo único a cada apresentação.

As cenas abordam temas contemporâneos contextualizados nas experiências sociopolíticas e culturais dos criadores e bailarinos.

