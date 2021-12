Espetáculo que questiona heteronormatividade estreia na Sala do Coro

O espetáculo de dança 'Me Brega, Baile!' estreia em curta temporada nos dias 28, 29 e 30 de Junho, às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, em Salvador. Os ingressos R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

O espetáculo, produzido pelo Casa 4, questiona a heteronormatividade com padrão de comportamento nas danças de salão e propõe outras possibilidades de se pensar e praticar as danças a dois.

Com direção e provocação coreográfica de Leandro Oliveira (ex-bailarino do Balé do TCA, de 2014 a 2018), a dança transforma o adjetivo “brega” em verbo e convida o “baile” - e por que não o espectador? - a deixar de ser tão conservador para se entregar à breguice, ao excesso, ao dramático, ao cafona.

Musicalidade

Em 'Me Brega, Baile!', o público pode esperar uma diversidade de sonoridades: da música disco ao forró nordestino, que recria sucessos internacionais brega.

Clássicos nacionais e internacionais das décadas de 70 e 80 também ganham destaque na trilha sonora.

