Espetáculo "nii - nada novo sob o sol" estreia em Jequié

O espetáculo de dança "nii - nada novo sob o sol" estreia nesta terça-feira, 21, às 19h, no Sesc da cidade de Jequié, a 358 km de Salvador, com entrada gratuita.



A obra, que evoca imagens e dinâmicas cósmicas para explorar noções de temporalidade e niilismo existencial, a partir do livro judaico do Eclesiastes, já passou pelas cidades de Feira de Santana e Cachoeira, ambas a 109 km da capital baiana, e está prevista para chegar a Salvador no dia 7 de agosto.



No espetáculo, círculos e órbitas se constroem pelo corpo dos dançarinos, na coreografia que se alia ao vídeo e à fotografia como componentes da concepção e da cena.



Além das apresentaçõess do evento, serão realizadas oficinas gratuitas, com turmas diversas, promovendo trocas com os artistas envolvidos.

