Espetáculo inspirado na ancestralidade yorùbá é realizado em Salvador

O espetáculo Raízes de uma Ancestralidade, da Oxente Cia de Dança, realiza neste sábado, 14, um espetáculo no Centro Cultural Plataforma, em Salvador. A apresentação única acontece a partir das 18h, com ingressos a R$ 5 e R$ 10.

De acordo com informações da Secretaria de Cultura da Bahia (Secult), Raízes de uma Ancestralidade é inspirado nas relações espirituais e religiosas, tendo como base uma história de sobrevivência em meio à escravidão.

A obra ainda reflete sobre a vida e a morte através do sofrimento dos negros escravizados que, diante da ancestralidade presente na religião tradicional yorùbá, principalmente, nos candomblés, acreditam que a vida não se finda com a morte, trazendo as reflexões dos Deuses orixás.

Composta por jovens dançarinos em processo de formação, a Oxente Cia de Dança tem sede em Lauro de Freitas e já se apresentou em espaços como o Teatro Castro Alves (TCA), Xisto Bahia, Fundação Cultural de Dança do Estado da Bahia (Funceb), Universidade Federal da Bahia (Ufba) e Cine Teatro Lauro de Freitas.

adblock ativo