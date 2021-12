Espetáculo "Identidade Ancestral" é apresentado no Teatro Jorge Amado nesta quinta

Comemorando os 22 anos de existência, o Teatro Jorge Amado, localizado na Pituba, recebe nesta quinta-feira, 9, às 20h, o espetáculo "Identidade Ancestral".

Produzido por alunos do Teatro Escola, a peça retrata as culturas negra e indígena com uma visão de ancestralidade, destacando a atualidade desses povos, através de diversas manifestações artísticas resgatando raízes que fazem parte da tradição.

A entrada para o evento segue a prática do pague quanto puder, dando oportunidade para todas as pessoas assistirem a apresentação.

adblock ativo