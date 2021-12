Espetáculo "Eu em Ti" aborda o corpo erotizado e santificado

A Cia. Borelli (SP), que atua no cenário nacional e internacional da dança contemporânea, traz a Salvador o espetáculo Eu em Ti, que integra a grade de programação do Vivadança Festival Internacional, que prossegue até o final do mês.

A montagem de dança-teatro será apresentada no Teatro Molière da Aliança Francesa, neste sábado, 13, e domingo, 14, às 19 horas. A companhia de dança se inspirou na obra de Ismael Nery (desenhista, pintor de influência surrealista, arquiteto e cenógrafo) para refletir sobre o corpo erótico e santificado.

Eu em Ti é o título de um poema de Adalgisa Nery, com quem o artista Ismael Nery fora casado durante 12 anos. O poema é uma profunda declaração de amor.

Diversidade sexual - Sandro Borelli, que assina a direção e coreografia do espetáculo, informa que a montagem foi inspirada na fase cubista do pintor brasileiro.

"Em Salvador, os intérpretes Alex Marino e Francisco Silvano vão ampliar a discussão sobre a diversidade sexual. Acho oportuno. Com certeza um ato político contra as declarações do pastor Marco Feliciano", frisa Borelli.

O coreógrafo conta que o espetáculo passou por diversas fases. Em 1996, foi montado pela primeira vez. Em 2001 foi apresentado na Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), com supervisão de José Possi Neto.

"Na ocasião, três intérpretes criadores representavam Ismael, Adalgisa e o poeta Murilo Mendes, amigo do casal. Em 2009 fiz nova leitura da montagem e agora resolvi ampliar a discussão sobre a sexualidade, que não tem gêneros", ressalta.

Caixa preta - "Na caixa preta do teatro, os intérpretes dançam em espaço e tempo não determinados. Os quatro cantos do teatro trazem velas, que simbolizam a vida, e eles dançam até que estas estejam acesas", complementa.

Pedaços de espelhos também estão inseridos na cenografia, o que pode ser lido como metáfora da identidade.

É a primeira participação da companhia no Vivadança Festival Internacional e em Salvador. "Minha expectativa é a melhor possível. São Paulo recebe muito a cultura de artistas de vários locais do País, mas nem sempre conseguimos nos deslocar, pois dependemos de patrocínios", afirma Sandro.



Repertório - Criada em 1997, com o nome de FAR-15, a companhia assumiu em 2004 uma nova estrutura organizacional e mudou de nome. Se caracteriza pelas pesquisas.

No repertório da Cia Borelli, entre outras peças coreográficas, constam Kafka in Off (2007), Carta ao Pai (2006), Gárgulas (2004), O Processo (2003), Kasulo (2002), A Metamorfose (2002), O Abutre (2003) e Bent - O Canto Preso (1999).

