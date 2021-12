Espetáculo 'Emoções' reverte renda para Instituto de Cegos da Bahia

Com a bilheteria em prol do Instituto do Cegos da Bahia, a 28ª edição do espetáculo 'Emoções' vai levar a dança ao palco da Sala Principal do Teatro Castro Alves, no próximo dia 11, às 20h.

Os amantes da dança vão poder conferir uma série de coreografias de danças espanholas, ballet clássico, jazz dance, dança de rua e zumba.

O evento é realizado por quatro escolas de dança de Salvador: Ballet Rosana Abubakir, EDACE, Etudes e Lu Pitanga Zumba Team. Como convidados, participarão o Ballet Adalgisa Rolim e Cia de Jazz Viviane Lopes.

