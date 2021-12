Espetáculo do BTCA reflete sobre as diferentes famílias

A família, ao longo do tempo, vem sofrendo diversas modificações culturais e históricas, dando lugar a novas formas de organizações sociais. Sobre este rico universo é que se debruça a nova montagem do Balé do Teatro Castro Alves - BTCA, que estreia nesta terça-feira, 22, às 20 horas, com novidades.

O espetáculo denominado Álbum de Família, que também transita pelo universo da obra homônima de Nelson Rodrigues, além de ser gratuito, traz proposta de encenação itinerante para o público.

Ele será convidado a transitar por diversos ambientes do teatro, oportunidade rara de conhecer o prestigiado complexo cultural, reconhecido em todo o País. Mas, por questões de segurança e conforto, para cada sessão só serão permitidos no máximo 40 espectadores.

Possibilidades

"Àlbum de Família é um projeto que me foi apresentado pela coreógrafa Fátima Berenguer. Investiga as diferentes possibilidades de família e, por isso, também resolvemos desvendar para o público os bastidores do TCA", afirma Jorge Vermelho.

O ator e diretor é o atual curador artístico do BTCA e assina também a direção artística, cenografia e a iluminação do novo projeto.

Vermelho revela que não será utilizado o palco. "Os espaços onde acontecem a apresentação (Oficina de costura Piso B, Piso, corredores, dentre outros) serão todos ambientados para a montagem", destaca.

O projeto, que une dança ao teatro, à música, à instalação e à performance, tem criação coreográfica de Fátima Berenguer e Dina Tourinho.

"É a primeira vez que faço uma coreografia para não alguns, mas todo o elenco do BTCA", afirma Berenguer, que atua no BTCA como intérprete-criadora há 20 anos. "É um projeto muito desafiador, mas conheço bem as qualidades dos bailarinos", reforça.

"Este projeto consiste em falar da família e dos sentimentos que rondam as relações familiares, como ciúme, desejo, inveja, etc", acrescenta, frisando que, entre as famílias retratadas, está a família da obra Álbum de Família, de Nélson Rodrigues.

Nesta abordagem estão incluídos na montagem a família patriarcal, a moderna e as situações de encontros de família, como as festas de 15 anos e comemorações de bodas, enterro e jantares. Uma personagem feminina, vestida de noiva, costura as cena, questionando e fazendo reflexões sobre a famíla e sobre o papel da mulher na sociedade

Dramaturgia

A dramaturgia da montagem foi construída pelo premiado ator Fábio Vidal, que atuou em espetáculos como Seu Bomfim, Salmo 91 e Sebastião, entre outros. Ela salienta a relação do espetáculo entre família e fotografia. "Utilizei o papel de dramaturgo para organizar a história, que é contada para o público", diz.

