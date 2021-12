Espetáculo Desplante.doc realiza curta temporada no Icba

O espetáculo de dança Desplante.doc realiza curta temporada no Teatro do Icba (Corredor da Vitória), nos dias 15 e 16 de março. As sessões são gratuitas e começam às 20h.

Situado entre a dança, vídeo e performance, o espetáculo é fruto de uma experiência da artista Laura Pacheco, que usa a linguagem do flamenco, buscando fazer um deslocamento dele, propondo um diálogo com outras corporalidades.

Após as sessões, a artista abre espaço para um bate-papo com o público. No dia 15, a convidada é a professora da Escola de Dança da UFBA Jussara Setenta, que fala sobre os cruzamentos entre a pesquisa acadêmica e a prática artística.

Já no dia 16, o espetáculo recebe a bailarina espanhola Carmen Talegona, referência mundial de flamenco, e o performer Giltanei Amorim, que abordam o tema "Entre a tradiação e a contemporaneidade: por um flamenco migrante".

