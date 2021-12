Espetáculo de dança O Silêncio e o Caos chega a Salvador

O Silêncio e o Caos, espetáculo de dança criado e interpretado por Dielson Pessoa, bailarino pernambucano, é apresentado na próxima quarta-feira, 22, no Teatro Sesc-Senac, no Pelourinho. A encenação faz parte da programação do Mês da Dança em Salvador e dá continuidade à 18ª edição do Palco Giratório, projeto do Sesc que leva espetáculos e oficinas de artes cênicas a vários estados brasileiros.

O espetáculo aborda as experiências psicológicas vividas pelo bailarino, em 2010, quando foi diagnosticado com transtorno bipolar, que o levou a tratamento psiquiátrico durante quatro anos. Na apresentação, o intérprete trata as psicoses como algo próprio do ser humano, abrindo uma discussão sobre como esses momentos podem ser enriquecedores para cada um e quebrando tabus em relação ao tema.

