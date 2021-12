Espetáculo de dança “Com o que sonhamos?” apresenta nova temporada

O espetáculo de dança contemporânea “Com o que sonhamos?” apresenta curta temporada desta quinta-feira, 14, a domingo, 17, no Teatro Martim Gonçalves, no bairro do Canela, em Salvador. As apresentações acontecem às 20h (quinta a sábado) e 11h (domingo) e a entrada é feita a partir do esquema “pague quanto puder”.

A montagem trata da ludicidade, da brincadeira e do absurdo, mas também da tensão, das mudanças bruscas e improváveis do próprio sonhar. Algo que se dá por uma liberdade criativa e pulsante, conectada e atenta a uma visão crítica sobre nós mesmos, atravessada pelo questionamento político e social do entorno.

