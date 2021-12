Escola de Dança oferece vagas em cursos de férias

A Escola da Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) está oferecendo vagas para os cursos de férias de 2019. Aulas de Pole Dance Circus, Dança do Ventre e Dança Circular Sagrada serão ministradas até 1º fevereiro.

Os interessados devem se matricular com o professor de cada modalidade, no dia da aula, na Escola de Dança da Funceb, localizada na Rua da Oração, nº1, Pelourinho. Uma aula avulsa custa R$25, já o curso completo está saindo por R$150.

As aulas de Pole Dance Circus são ministradas pela dançarina Odre Consiglio, às terças e quintas, das 15h30 às 17h30. Já as aulas de Dança do Ventre, acontecem das 13h às 15, nas terças e quintas, com os ensinamentos de Gisele Mirando. A Dança Circular Sagrada é ministrada por Jasimmay Dandara, às segundas e quartas, das 13h às 15h.

Para mais informações, confira o site da Funceb

