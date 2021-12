Escola de dança oferece bolsas para crianças carentes

O Ateliê de Dança acaba de anunciar um novo processo seletivo para jovens carentes, que tenham aptidão e paixão pela a dança, com bolsas gratuitas na instituição. A iniciativa faz parte do projeto 'Dance Bem', que será realizado no próximo dia 6 de abril, às 10h.

A audição especial tem como objetivo descobrir e formar talentos em dança. Poderão participar crianças e jovens entre 8 e 14 anos de idade, que estejam matriculados na rede pública de ensino.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no próprio Ateliê de Dança, em Vilas do Atlântico.

adblock ativo