Escola de Dança da Ufba sedia curso de contato improvisação

A Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia (Ufba) sedia de 1º a 6 de setembro o Curso Intensivo de Contato Improvisação, prática corporal que tem como foco o encontro entre pessoas.

Os professores Ana Alonso (SC), Hugo Leonardo (BA) e Catalina Chouhy, do Uruguai, vão desenvolver atividades como jogos de equilíbrio, apoio, fluxo de movimento e colaboração para que o movimento entre os corpos aconteça.

As aulas serão realizadas no campus da universidade em Ondina, em horários distintos, a depender do módulo (confira a programação). Os interessados devem se inscrever pelo e-mail marizcontato@gmail.com e o investimento é de R$ 220.

