Escola de Dança da Funceb inicia cursos de férias

A Escola de Dança da Fundação Cultural dos Estado da Bahia (Funceb) inicia nesta segunda-feira, 7, os cursos de férias de 2013. As aulas acontecem até fevereiro na sede da escola (Rua da Oração, nº 1, Terreiro de Jesus - Pelourinho) e as inscrições devem ser feitas no local, no primeiro dia de aula.

Ao todo, são oferecidas 20 turmas, sendo 10 para bailarinos, professores e coreógrafos e outras 10 para iniciantes. Mais informações sobre taxas de matrícula pelo telefone 71 3116-6644.

Confira as turmas:

Qualificação profissional

- Programa de Técnica Silvestre, com Rosangela Silvestre e Vera Passos

De 7/1 a 1/2, segunda a sexta, horário a combinar

- Dramaturgia da Dança dos Orixás com base na Antropologia Teatral, com Augusto Omolu

De 10/1 a 5/2, segunda a sexta, 8h30 às 16h30

- Oficina Feldenkrais - Consciência através do movimento/ ATM, com Joy Akos

De 14/1 a 18/1, segunda a sexta, 10h30 às 12h30

- Dança Moderna, com Deny Silva

De 7/1 a 1/2, segunda, quarta e sexta, 8h30 às 10h30

- Griot Lab de Movimentos: Dança Afro Moderna Brasileira, com Paco Gomes

De 7/1 a 1/2, segunda, quarta e sexta, 10h30 às 12h30

- Balé Clássico, com Raimundo Simões

De 7/1 a 30/1, segunda e quarta, 10h30 às 12h30

- Danças Populares, com Amélia Conrado

De 9/1 a 1/2, quarta e sexta, 8h30 às 10h30

- Dança Contemporânea, com Jorge Silva

De 8/1 a 31/1, terça e quinta, 8h30 às 10h30

- Dança Afro, com Leda Maria Ornellas

De 8/1 a 1/2, terça, quinta e sexta, 8h30 às 10h30

- A Arte de Dançar Afro para o Corpo Cênico, com Eliete Miranda

De 8/1 a 1/2, terça, quinta e sexta, 10h30 às 12h30



Cursos livres

- Processos Criativos com Dança e Capoeira, com Sandra Santana e Alex Muniz

De 7/1 a 30/1, segunda e quarta, 16h30 às 18h30

- Dança Afro, com Nildinha Fonseca

De 8/1 a 31/1, terça e quinta, 12h30 às 14h

- Dança Pós-Moderna, com Anderson Rodrigo

De 8/1 a 31/1, terça e quinta, 14h30 às 16h30

- Street Jazz, com Deko Alves e Hélio Oliveira

De 8/1 a 31/1, terça e quinta, 14h30 às 16h30

- Percussão, com Fábio Alexandro

De 8/1 a 31/1, terça e quinta, 14h30 às 16h30

- Dança Moderna, com Sivaldo Tavares

De 8/1 a 31/1, terça e quinta, 14h30 às 16h30

- Cantando para os Orixás, com Lidio Sant'Ana

De 8/1 a 31/1, terça e quinta, 14h30 às 16h30

- Balé Clássico, com Raimundo Simões

De 8/1 a 31/1, terça e quinta, 16h30 às 18h30

- Dança Afro Brasileira, com Tatiana Campêlo

De 8/1 a 31/1, terça e quinta, 16h30 às 18h30

- Danças Populares, com Robson Correia

De 8/1 a 31/1, terça e quinta, 16h30 às 18h30

