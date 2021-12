Escola de Dança da Funceb celebra aniversário de 35 anos no TCA

Para comemorar 35 anos de formação artística em dança no estado da Bahia, os alunos da Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), sobem ao palco da Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), para uma apresentação festiva no dia 8 de dezembro.

A apresentação faz parte do projeto 'Domingo no TCA' e acontece às 11h. Os ingressos custam R$ 1,00 (inteira) e R$ 0,50 (meia), e serão vendidos apenas no dia do evento, nas bilheterias do TCA, a partir das 9h.

O espetáculo '35 anos da Escola de Dança da Funceb: uma escola que abraça o mundo!' apresentará três coreografias da instituição, que é integrada ao Centro de Formação em Artes (CFA): 'Aramimo', assinada por Matheus Ambrozi, 'Sabe de Nada Inocente', com construção coreográfica de Robson Portela, e, por fim, 'Andanças', da Quadrilha Junina da Funceb.

