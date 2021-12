Escola de Dança da Funceb abre inscrição para cursos

A Escola de Dança da Funceb abre inscrições gratuitas para 4 cursos de arte e cultura pelo Pronatec, num total de 100 vagas, até o dia 15 de julho.

Os cursos são de Assistente de Produção Cultural, Fotógrafo, Operador de Câmera e Editor de Vídeo - estes dois últimos, com base na expertise da Diretoria de Audiovisual da FUNCEB (DIMAS).

Os profissionais desses campos interessados em concorrer às ofertas devem fazer a inscrição no Centro de Formação em Artes (CFA), localizado na rua do Bispo, nº 29/3, no Pelourinho, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17 horas.

Podem se inscrever maiores de 16 anos, com nível de escolaridade do ensino Fundamental II incompleto ao Ensino Médio incompleto. No momento da inscrição, basta que o candidato se apresente e preencha uma ficha. Serão inscritos até três vezes o número de vagas disponíveis para cada turma, para posterior seleção dos participantes e definição de lista de espera com suplentes. A lista final de alunos será divulgada em 16 de julho, no site da FUNCEB, sendo então feita a convocação para efetivação de matrícula.

As aulas se iniciam em 28 de julho e acontecerão em horários variados, durante três meses, com carga horária total a partir de 240 horas. Os alunos devidamente matriculados receberão auxílio transporte e de alimentação. As disciplinas se iniciam com formação técnica geral e passam por conhecimentos específicos de cada área, com contextualização e fundamentos tecnológicos e instrumentais. Os certificados finais são reconhecidos pelo MEC.

