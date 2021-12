Escola de dança abre mais de 800 vagas em cursos

A Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) iniciou o calendário do segundo semestre do ano disponibilizando 815 vagas em 43 modalidades nos Cursos Livres 2019.

As inscrições e renovações de matrículas ocorrem de 8 a 12 de julho, das 17h às 20h, presencialmente na Escola de Dança. Os preços das mensalidades variam de R$ 20 a R$ 70. É exigido experiência apenas em cursos intermediários e avançados.

Os interessados devem comparecer na sede localizada na rua da Oração, Pelourinho, Centro Histórico, com documento de identificação do aluno, na próxima segunda, das 13h às 16h. Os cursos podem ser conferidos no site oficial da Funceb.

adblock ativo