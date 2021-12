Escola de dança abre inscrições para cursos livres

A Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado (Funceb) abre matrículas para 23 turmas para os cursos livres.

Os interessados devem se dirigir à sede da unidade, no Pelourinho, entre os dias 3 e 5 de julho (quarta a sexta-feira), das 17h30 às 20 horas, para efetuar a inscrição, cujos valores variam a depender da modalidade, havendo, inclusive, um curso gratuito de Breaking. As vagas são limitadas e as senhas de atendimento começam a ser distribuídas às 17 horas.

As aulas, que deverão ser iniciadas em 8 de julho, acontecem no turno noturno, nos dias de semana, ou aos sábados pela manhã.



Neste semestre, além de diferentes turmas de danças afro, a grade inclui danças sociais (Dança de Salão, Dança do Ventre e Sapateado), treinamentos corporais (Pilates e Alongamento), danças de rua (Breaking, Danças Urbanas, Street Jazz e Capoeira), danças técnicas (Ballet Clássico e Dança Moderna), além de Dança Contemporânea, Danças Brasileiras e Percussão.

Os cursos são voltados para quem quer praticar a dança, desde aqueles que atuam na área a iniciantes sem experiência.

