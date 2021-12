Domingo no TCA recebe dez grupos de valsa

O público que foi ao Teatro Castro Alves, na manhã deste domingo, 10, para o projeto Domingo no TCA, com ingressos a R$ 1, pôde conferir a apresentação de dez grupos de valsa formados por jovens de diversos bairros populares de Salvador.

Selecionados para se apresentar pelo projeto Dancidade, os grupos viajaram pelos séculos nas obras de Mozart e Tchaikovsky e, com licença poética, fizeram fusões com obras da música pop. As apresentações fizeram parte das comemorações pelo mês da dança.

A demonstradora Fabrícia Santos, 34, foi prestigiar a performance do filho, Tácio, de 15 anos, do grupo Por Amor, de Cajazeiras. "É um projeto maravilhoso, principalmente hoje que tantos jovens acabam se envolvendo com drogas", disse.

Para a ex-costureira de espetáculos Lina Lemos, 68, a dança é uma forma de comunicação. "Dançar é uma forma de se comunicar e das pessoas se movimentarem, mesmo que não sejam profissionais", disse.

Dancidade

O projeto nasceu no final de 2014, com vários gêneros e formatos para acontecer na rua. Depois, com o amadurecimento da ideia, a produtora artística Virgínia Da Rin percebeu que poderia se tornar um selo.

"Esse selo tem uma vocação para realizar ações, parcerias e projetos. Conheci um grupo de valsa no projeto Boca de Brasa e entendi que o Dancidade podia começar com esses grupos. Hoje (domingo) damos o pontapé inicial ao trazê-los para o principal palco da cidade", explicou a produtora.

O Dancidade visa contribuir com a qualificação dos jovens. "Eles saem daqui com um DVD gravado e um álbum com 15 fotos para divulgarem o trabalho, onde forem", explica.

Em Salvador , há mais de 30 grupos de valsa formados por jovens, em geral, provenientes de bairros populosos e periféricos da cidade. Cada grupo é composto por 25 a 50 participantes.

Grupos de dança são formados por jovens de bairros populares (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Sem apoio financeiro, institucional ou privado, os grupos se dedicam à criação de espetáculos, elaboração e confecção dos figurinos, maquiagem e todos os demais detalhes. As apresentações são realizadas em festas de 15 anos, formaturas e ginásios de esportes das escolas da rede pública.

O bailarino Caique Motta, 22, de Capelinha de São Caetano, faz parte do corpo de baile Sonho de Valsa. " É muito gratificante, pois é um trabalho voluntário e social".

O coreógrafo do grupo Romance da Valsa, do bairro do Uruguai, Ninho Gomes, define o trabalho com os jovens em uma palavra: amor. "O objetivo principal é torná-los cidadãos", disse.

A direção artística ficou a cargo de Warney Junior, profissional com mais de 35 anos de experiência na área. "Eu os conheço há uns três anos. Vi vídeos no You Tube e fui jurado de alguns concursos que eles promovem", explicou Warner.

