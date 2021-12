Dois balés tradicionais se encontram no palco do TCA

Uma das mais importantes companhias de dança brasileiras, o Balé Teatro Guaíra (BTG), do Paraná, comemora 45 anos de história com turnê nacional. Trata-se do projeto inédito intitulado Balé Guaíra e Cias, que busca o intercâmbio entre companhias de gestão estatal e que agora chega a Salvador.

Na capital baiana, o Balé Teatro Guaíra se apresenta nesta quinta e sexta-feira, 30 e 31, às 20 horas, com o Balé Teatro Castro Alves (BTCA), no TCA. O BTG apresentará o espetáculo A Sagração da Primavera, do compositor russo Igor Stravinksy, e o BTCA, a montagem intitulada ...Ou Isso, livremente inspirada na obra do poeta Manuel de Barros. A entrada é franca.



"É a primeira vez que o Balé Teatro Guaíra divide o espaço com o BTCA. São companhias muito diferentes, mas que têm muita coisa em comum. Estamos ansiosos, pois a grande força deste projeto é diminuir a distância geográfica e conhecer a cultura local", afirma a diretora do Balé Guaíra, Cintia Napoli.

Polêmica

Ela explica que o espetáculo A Sagração da Primavera, do compositor russo Igor Stravinksy, subverteu a estética musical do século 20 dando origem ao Modernismo.

"A coreografia original de Vaslav Nijinski causou polêmica em sua época de estreia, na Paris de 1913, pois trazia muitas inovações. A sociedade francesa se assustou e chegou a vaiar a obra", destaca.



Esta nova versão tem coreografia e figurino assinados por Olga Roriz e narra a trajetória de uma jovem que seria entregue como oferenda ao Deus da Primavera, no ritual que visava a boa colheita para seu povo.



Cintia complementa que o espetáculo, "que faz conexão entre a história e a contemporaneidade", tem duração de 37 minutos e reúne 21 bailarinos.

O BTCA abrirá a noite apresentando ...Ou Isso", livremente inspirado na obra de Manoel de Barros, um dos principais poetas contemporâneos do Brasil. O espetáculo é uma criação dos coreógrafos Jomar Mesquita e Rodrigo de Castro, que uniram a poética da obra do escritor matogrossense aos movimentos dos bailarinos da cia. baiana.

Anfitriã

O BTG já fez apresentações em Manaus, São Paulo e Belo Horizonte. Depois de Salvador, segue para Niterói. Em novembro a companhia paranaense será anfitriã. Durante quatro dias (de 13 a 16), receberá os grupos das cidades por onde passou, entre eles o próprio Balé Teatro Castro Alves.



Participam também do projeto o Balé da Cidade de São Paulo, a Cia. de Dança Palácio das Artes (Belo Horizonte), a Cia de Ballet da Cidade de Niterói (Niterói - RJ), o Corpo de Dança do Amazonas (Amazonas) e a G2 Cia de Dança (Curitiba).

Cintia Napoli destaca que o principal desafio da construção do espetáculo A Sagração da Primavera foi preparar os bailarinos para receber uma recriação coreógrafica que exige uma grande preparação corporal.



"Nossos bailarinos têm seis horas de trabalho diário. Desde a estreia temos dançado muito esta coreografia", disse Cintia.

adblock ativo